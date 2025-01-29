29 января 2025

В УрФУ придумали курс для студентов, который повысит рождаемость

Социолог из Екатеринбурга придумала способ заставить студентов рожать
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение новому предмету должно вестись непрерывно
Обучение новому предмету должно вестись непрерывно Фото:

Социолог и демограф из УрФУ Анна Багирова предложила создать новый предмет «Технологии родительского труда» и повысить стипендии — чтобы стимулировать рождаемость среди студентов. Об этом она заявила в программе «Акцент» на ОТВ.

«Должен быть какой-то курс типа „Технологии родительского труда“, в котором бы, кроме самих технологий, конечно же, доносились бы важные посылы о ценности семьи для государства. Тогда бы формировалось комплексное представление у наших молодых людей о том, что семья важна», — отметила Анна Багирова.

Обучение новому предмету должно вестись непрерывно, в течение всех курсов, посещение его должно быть обязательным с итоговой аттестацией, убеждена Багирова. Стипендии, на ее взгляд, нужно увеличить до уровня МРОТ.

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Социолог и демограф из УрФУ Анна Багирова предложила создать новый предмет «Технологии родительского труда» и повысить стипендии — чтобы стимулировать рождаемость среди студентов. Об этом она заявила в программе «Акцент» на ОТВ. «Должен быть какой-то курс типа „Технологии родительского труда“, в котором бы, кроме самих технологий, конечно же, доносились бы важные посылы о ценности семьи для государства. Тогда бы формировалось комплексное представление у наших молодых людей о том, что семья важна», — отметила Анна Багирова. Обучение новому предмету должно вестись непрерывно, в течение всех курсов, посещение его должно быть обязательным с итоговой аттестацией, убеждена Багирова. Стипендии, на ее взгляд, нужно увеличить до уровня МРОТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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