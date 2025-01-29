В УрФУ придумали курс для студентов, который повысит рождаемость

Социолог и демограф из УрФУ Анна Багирова предложила создать новый предмет «Технологии родительского труда» и повысить стипендии — чтобы стимулировать рождаемость среди студентов. Об этом она заявила в программе «Акцент» на ОТВ.
«Должен быть какой-то курс типа „Технологии родительского труда“, в котором бы, кроме самих технологий, конечно же, доносились бы важные посылы о ценности семьи для государства. Тогда бы формировалось комплексное представление у наших молодых людей о том, что семья важна», — отметила Анна Багирова.
Обучение новому предмету должно вестись непрерывно, в течение всех курсов, посещение его должно быть обязательным с итоговой аттестацией, убеждена Багирова. Стипендии, на ее взгляд, нужно увеличить до уровня МРОТ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!