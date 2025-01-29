Челябинский шоумен Ярушин признался, что следит за КХЛ только из-за «Трактора»

Артист и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился своим мнением о Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он заявил, что следит за лигой только из-за ХК «Трактор». Шоумен также отметил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он не болеет ни за одну команду.
«Для меня КХЛ круче НХЛ, потому что здесь играет мой „Трактор“. В КХЛ у меня есть команда и есть азарт. Благодаря „Трактору“ я слежу и за другими результатами. Мне интересно, как другие команды сыграли. Благодаря этому узнаю новых хоккеистов и кайфую от этого процесса», — передает слова Ярушина издание Legalbet.
По словам актера, КХЛ превосходит НХЛ не только по его личным предпочтениям, но и визуальным аспектам в виде логотипа и эмблемы. В интервью Legalbet Ярушин признался, что у него остались друзья, играющие в НХЛ. С ними он поддерживает связь и радуется их победам. Однако за результатами лиги шоумен следить перестал.
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