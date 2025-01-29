29 января 2025

Челябинский шоумен Ярушин признался, что следит за КХЛ только из-за «Трактора»

Актер Ярушин: КХЛ круче НХЛ, потому что здесь играет мой челябинский «Трактор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушина сообщил, что он вообще не следит за результатами НХЛ
Ярушина сообщил, что он вообще не следит за результатами НХЛ Фото:

Артист и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился своим мнением о Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он заявил, что следит за лигой только из-за ХК «Трактор». Шоумен также отметил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он не болеет ни за одну команду.

«Для меня КХЛ круче НХЛ, потому что здесь играет мой „Трактор“. В КХЛ у меня есть команда и есть азарт. Благодаря „Трактору“ я слежу и за другими результатами. Мне интересно, как другие команды сыграли. Благодаря этому узнаю новых хоккеистов и кайфую от этого процесса», — передает слова Ярушина издание Legalbet.

По словам актера, КХЛ превосходит НХЛ не только по его личным предпочтениям, но и визуальным аспектам в виде логотипа и эмблемы. В интервью Legalbet Ярушин признался, что у него остались друзья, играющие в НХЛ. С ними он поддерживает связь и радуется их победам. Однако за результатами лиги шоумен следить перестал.

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Артист и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился своим мнением о Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он заявил, что следит за лигой только из-за ХК «Трактор». Шоумен также отметил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он не болеет ни за одну команду. «Для меня КХЛ круче НХЛ, потому что здесь играет мой „Трактор“. В КХЛ у меня есть команда и есть азарт. Благодаря „Трактору“ я слежу и за другими результатами. Мне интересно, как другие команды сыграли. Благодаря этому узнаю новых хоккеистов и кайфую от этого процесса», — передает слова Ярушина издание Legalbet. По словам актера, КХЛ превосходит НХЛ не только по его личным предпочтениям, но и визуальным аспектам в виде логотипа и эмблемы. В интервью Legalbet Ярушин признался, что у него остались друзья, играющие в НХЛ. С ними он поддерживает связь и радуется их победам. Однако за результатами лиги шоумен следить перестал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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