Бизнесменов поймали на нелегальном ввозе в Челябинскую область овощей и фруктов

Россельхознадзор объявил 15 предостережений бизнесменам за нелегальный ввоз в Челябинскую область овощей и фруктов. Как URA.RU рассказали в прессе-службе Уральского межрегионального управления ведомства, решения вынесены в январе.
«Россельхознадзор объявил 15 предостережений тем, кто пытался бесконтрольно ввезти в регион овощи и фрукты. Грузополучатели вовремя не известили ведомство о доставке», — уточнили в офисе службы.
Среди нарушителей оказались предприниматели из Самарской, Московской областей, Челябинска и другие. Они в течение одного рабочего дня не стали информировать Россельхознадзора о доставке продукции, что является нарушением действующего законодательства. В результате предприниматели не обеспечили условий для своевременного проведения карантинного фитосанитарного контроля.
В 2024 году управление объявило 144 предостережения в отношении фирм и предпринимателей, которые пытались бесконтрольно ввезти в область различные виды подкарантинной продукции. Специалисты призвали обращаться за консультациями по вопросам карантинного контроля в отдел надзора за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора.
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