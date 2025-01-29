29 января 2025

Бизнесменов поймали на нелегальном ввозе в Челябинскую область овощей и фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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В январе 15 бизнесменов ввозили в регион растительную продукцию без уведомлений
В январе 15 бизнесменов ввозили в регион растительную продукцию без уведомлений Фото:

Россельхознадзор объявил 15 предостережений бизнесменам за нелегальный ввоз в Челябинскую область овощей и фруктов. Как URA.RU рассказали в прессе-службе Уральского межрегионального управления ведомства, решения вынесены в январе.

«Россельхознадзор объявил 15 предостережений тем, кто пытался бесконтрольно ввезти в регион овощи и фрукты. Грузополучатели вовремя не известили ведомство о доставке», — уточнили в офисе службы.

Среди нарушителей оказались предприниматели из Самарской, Московской областей, Челябинска и другие. Они в течение одного рабочего дня не стали информировать Россельхознадзора о доставке продукции, что является нарушением действующего законодательства. В результате предприниматели не обеспечили условий для своевременного проведения карантинного фитосанитарного контроля.

В 2024 году управление объявило 144 предостережения в отношении фирм и предпринимателей, которые пытались бесконтрольно ввезти в область различные виды подкарантинной продукции. Специалисты призвали обращаться за консультациями по вопросам карантинного контроля в отдел надзора за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора.

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Россельхознадзор объявил 15 предостережений бизнесменам за нелегальный ввоз в Челябинскую область овощей и фруктов. Как URA.RU рассказали в прессе-службе Уральского межрегионального управления ведомства, решения вынесены в январе. «Россельхознадзор объявил 15 предостережений тем, кто пытался бесконтрольно ввезти в регион овощи и фрукты. Грузополучатели вовремя не известили ведомство о доставке», — уточнили в офисе службы. Среди нарушителей оказались предприниматели из Самарской, Московской областей, Челябинска и другие. Они в течение одного рабочего дня не стали информировать Россельхознадзора о доставке продукции, что является нарушением действующего законодательства. В результате предприниматели не обеспечили условий для своевременного проведения карантинного фитосанитарного контроля. В 2024 году управление объявило 144 предостережения в отношении фирм и предпринимателей, которые пытались бесконтрольно ввезти в область различные виды подкарантинной продукции. Специалисты призвали обращаться за консультациями по вопросам карантинного контроля в отдел надзора за обеспечением карантина растений управления Россельхознадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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