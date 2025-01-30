Верба распустила в Челябинской области в национальном парке «Зигальга» в январе. Об этом 30 января сообщила пресс-служба нацпарка в Катав-Ивановском районе.
«Верба в Зигальге решила, что наступил март и начала распускаться. Календарь ей „сбила“ очередная январская оттепель», — сообщила пресс-служба нацпарка Челябинской области в telegram-канале.
Околонулевые температуры, что на 15 градусов выше нормы, на территории парка «Зигальга» стоят уже несколько дней. Теплая зима 2024/2025 не дала погрузиться в сон рекам и ручьям. На реке Юрюзань в январе уже появились полыньи и промоины, говорят в нацпарке «Зигальга».
В национальном парке «Таганай» в начале ноября 2023 года распустилась верба. Там виной стала теплая погода ноября, которая ранее «разбудила» таганайскую вербу.
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