Верба распустилась в Челябинской области в январе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верба проснулась раньше времени из-за аномального тепла (архивное фото)
Верба проснулась раньше времени из-за аномального тепла (архивное фото) Фото:

Верба распустила в Челябинской области в национальном парке «Зигальга» в январе. Об этом 30 января сообщила пресс-служба нацпарка в Катав-Ивановском районе. 

«Верба в Зигальге решила, что наступил март и начала распускаться. Календарь ей „сбила“ очередная январская оттепель», — сообщила пресс-служба нацпарка Челябинской области в telegram-канале. 

Околонулевые температуры, что на 15 градусов выше нормы,  на территории парка «Зигальга» стоят уже несколько дней. Теплая зима 2024/2025 не дала погрузиться в сон рекам и ручьям. На реке Юрюзань в январе уже появились полыньи и промоины, говорят в нацпарке «Зигальга». 

В национальном парке «Таганай» в начале ноября 2023 года распустилась верба. Там виной стала теплая погода ноября, которая ранее «разбудила» таганайскую вербу. 

Верба распустилась в январе
Верба распустилась в январе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верба распустила в Челябинской области в национальном парке «Зигальга» в январе. Об этом 30 января сообщила пресс-служба нацпарка в Катав-Ивановском районе.  «Верба в Зигальге решила, что наступил март и начала распускаться. Календарь ей „сбила“ очередная январская оттепель», — сообщила пресс-служба нацпарка Челябинской области в telegram-канале.  Околонулевые температуры, что на 15 градусов выше нормы,  на территории парка «Зигальга» стоят уже несколько дней. Теплая зима 2024/2025 не дала погрузиться в сон рекам и ручьям. На реке Юрюзань в январе уже появились полыньи и промоины, говорят в нацпарке «Зигальга».  В национальном парке «Таганай» в начале ноября 2023 года распустилась верба. Там виной стала теплая погода ноября, которая ранее «разбудила» таганайскую вербу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...