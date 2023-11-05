В национальном парке «Таганай» Челябинской области в начале ноября распустилась верба. О необычном явлении рассказали посетители парка.
«Необычное для ноября тепло „разбудило“ таганайскую вербу, и она решила распуститься во второй раз. В национальном парке это неприхотливое дерево можно встретить повсеместно», — сообщается в telegram-канале «Таганай News».
Весной цветы вербы являются спасением для пчел, питая их своей пыльцой. Однако, как отмечают авторы канала, морозы совсем близко и пчел ждать уже не стоит.
Ранее любители тихой охоты рассказали, что продолжают собирать грибы в ноябре из-под снега Челябинской области. Об этом южноуральцы рассказали в соцсети.
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