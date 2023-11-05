05 ноября 2023
04 ноября 2023

В челябинском нацпарке в ноябре распустилась верба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, деревья, почки, природа, весна, верба
Верба распустилась в «Таганае» второй раз за год Фото:

В национальном парке «Таганай» Челябинской области в начале ноября распустилась верба. О необычном явлении рассказали посетители парка.

«Необычное для ноября тепло „разбудило“ таганайскую вербу, и она решила распуститься во второй раз. В национальном парке это неприхотливое дерево можно встретить повсеместно», — сообщается в telegram-канале «Таганай News».

Весной цветы вербы являются спасением для пчел, питая их своей пыльцой. Однако, как отмечают авторы канала, морозы совсем близко и пчел ждать уже не стоит.

Ранее любители тихой охоты рассказали, что продолжают собирать грибы в ноябре из-под снега Челябинской области. Об этом южноуральцы рассказали в соцсети.

Бочки на вербе вновь распускаются
Бочки на вербе вновь распускаются

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В национальном парке «Таганай» Челябинской области в начале ноября распустилась верба. О необычном явлении рассказали посетители парка. «Необычное для ноября тепло „разбудило“ таганайскую вербу, и она решила распуститься во второй раз. В национальном парке это неприхотливое дерево можно встретить повсеместно», — сообщается в telegram-канале «Таганай News». Весной цветы вербы являются спасением для пчел, питая их своей пыльцой. Однако, как отмечают авторы канала, морозы совсем близко и пчел ждать уже не стоит. Ранее любители тихой охоты рассказали, что продолжают собирать грибы в ноябре из-под снега Челябинской области. Об этом южноуральцы рассказали в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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