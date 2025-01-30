Стало известно, почему не сбили челябинский метеорит

Челябинский метеорит, который упал 15 февраля 2013 года, не представлялось возможным сбить. Космические камни, которые летят со стороны солнца, увидеть просто невозможно, рассказал Андрей Соболев, ведущий научный сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, передает корреспондент URA.RU.
«На данный момент нет таких средств наблюдения за астероидами, который летят со стороны солнца. Астрономы наблюдают за космосом, в основном, ночью. Что происходит ночью — мы видим, днем — нет», — рассказал Соболев во время пресс-конференции в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Сейчас разрабатывается российская система отслеживания астероидов, которые летят из любой точки.
Челябинский метеорит был не такой уж и большой по меркам космоса, добавил Соболев. Заметить его заранее было трудно. «Челябинский метеорит был меньше 50 метров. Тунгусский метеорит, к примеру, был больше. Слава богу, он упал не там, где живут люди», — сказал эксперт.
Не стоит забывать, что Земля еще и крутиться. Спрогнозировать, куда упадет точно метеорит — нельзя, добавил Соболев. «С потрясающей точностью знать, куда упадет метеорит, это труднее, чем запустить, скажем, космическую миссию», — сообщил собравшимся Соболев.
Метеорит упал в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Он взорвался на Челябинском, пролетел более 60 километров и упал в озеро Чебаркуль. В октябре того же года водолазы достали со дна самый большой кусок весом около 500 килограммов.
Ранее стало известно, что Земле угрожает столкновение с новым астероидом. Шанс столкновения оценивается как 1 к 83. Но некоторые эксперты говорят, что это одна из самых высоких вероятностей столкновения за всю историю.
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