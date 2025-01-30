Троицкого депутата Спиридонова, замешанного в коррупции, отправили под арест

Троицкий городской суд Челябинской области 30 января отправил под домашний арест депутата местного Собрания Валерия Спиридонова. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Суд постановил избрать в отношении Спиридонова меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком на два месяца», — рассказал источник.
По данным URA.RU, после задержания следователям удалось разговорить Спиридонова. Его позиция по делу повлияла на решение суда.
URA.RU связалось с пресс-службой суда. На момент публикации информации не последовало.
Информация о задержании Спиридонова появилась 28 января. Депутата обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги он получал с 2020 по 2024 годы от индивидуального предпринимателя за совершение незаконных действий, а именно за заключение договоров аренды нежилого помещения.
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