Троицкого депутата Спиридонова, замешанного в коррупции, отправили под арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минимум два месяца Валерий Спиридонов проходит с трекером
Минимум два месяца Валерий Спиридонов проходит с трекером Фото:

Троицкий городской суд Челябинской области 30 января отправил под домашний арест депутата местного Собрания Валерия Спиридонова. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Суд постановил избрать в отношении Спиридонова меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком на два месяца», — рассказал источник.

По данным URA.RU, после задержания следователям удалось разговорить Спиридонова. Его позиция по делу повлияла на решение суда.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. На момент публикации информации не последовало.

Информация о задержании Спиридонова появилась 28 января. Депутата обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги он получал с 2020 по 2024 годы от индивидуального предпринимателя за совершение незаконных действий, а именно за заключение договоров аренды нежилого помещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Троицкий городской суд Челябинской области 30 января отправил под домашний арест депутата местного Собрания Валерия Спиридонова. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд постановил избрать в отношении Спиридонова меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком на два месяца», — рассказал источник. По данным URA.RU, после задержания следователям удалось разговорить Спиридонова. Его позиция по делу повлияла на решение суда. URA.RU связалось с пресс-службой суда. На момент публикации информации не последовало. Информация о задержании Спиридонова появилась 28 января. Депутата обвинили в получении взяток. По версии следствия, деньги он получал с 2020 по 2024 годы от индивидуального предпринимателя за совершение незаконных действий, а именно за заключение договоров аренды нежилого помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...