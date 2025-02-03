Участники «Лыжни России» столкнулись с проблемой на этапе регистрации. Свердловчане не могут подать заявку на участие во всероссийской массовой гонке. При этом другая часть пользователей таких проблем не испытывает.
«В Свердловской области невозможно зарегистрироваться, выдает ошибку второй день. У соседей все хорошо, регистрирует», — пишет читатель URA.RU. «При записи через „Госуслуги“ выходит ошибка и не дает записаться», «То же самое, два дня пытался», — говорят люди. Другие пишут, что ошибка была, но спустя сутки все заработало.
Чтобы решить проблему, служба поддержки «Госуслуг» просит написать новое заявление, прислать в бот скриншоты всех шагов и ошибки с читаемыми датой и временем. В финале следует указать версию браузера, через который подается заявка.
Представители портала подчеркивают: «Госуслуги» работают во всех официальных последних версиях браузеров — Google Chrome, «Яндекс Браузер», Mozilla Firefox, Opera, Safari, «Спутник», Atom. Если ошибка сохраняется, нужно почистить кеш при помощи сочетания клавиш: в Windows — Ctrl+Shift+Del, в macOS — Shift+Cmd+Backspace, далее очистить данные за все время, поставить отметку рядом с файлами кеш и куки, а затем удалить их.
В мэрии Екатеринбурга заявили, что 8 февраля на лыжне к старту допустят каждого, даже если у человека не будет регистрации на «Госуслугах». Где можно пройтись на лыжах, что подарят участникам и нужна ли справка от врача — в материале URA.RU.
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