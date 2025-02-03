В Петербурге для катеров разработают новую энергетическую установку

Для российских пограничных катеров началась разработка новой отечественной энергетической установки. Об этом 3 февраля сообщил «Известиям» управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ) Михаил Даниленко.
«Система состоит из двух составных частей — энергоустановки и электропривода. Электродвигатель ставится на вал двигателя, преобразователем добавляя крутящий момент», — пояснил главный конструктор КМЗ Алексей Ким «Известиям». Такое решение позволяет временно увеличить мощность дизельного двигателя внутреннего сгорания, что, в свою очередь, повышает скорость катера или судна.
Эта новинка также будет полезна в гражданском судостроении. В КМЗ сообщили, что гибридная установка будет применяться на судне на подводных крыльях «Метеор 120Р». На реализацию проекта выделено почти 300 миллионов рублей, что позволит создать более 100 рабочих мест. Особенность этого проекта состоит в том, что он позволит «Метеору 120Р» швартоваться без помощи дизельного двигателя.
На сегодняшний день наиболее распространенные современные энергоустановки для катеров и судов включают дизельный двигатель, гребной вал и электродвигатель. В этой системе ключевую роль играет гибридный привод, который обеспечивает движение судна за счет дизельного и электрического источников энергии.
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