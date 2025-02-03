Депутат Денисенко: Челябинская область показывает хорошие объемы ввода жилья

Председатель комитета по строительной политике и ЖКХ заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко прокомментировал URA.RU вхождение региона в топ-3 Урала по вводу жилья в 2024 году. По мнению Денисенко, это свидетельство последовательной политики руководства региона, направленной на развитие жилищного строительства, которая позволяет обеспечить независимость от импорта.
«Челябинская область оказалась на третьем месте среди городов УрФО по вводу жилья в 2024 году. В регионе введено более 1,98 миллиона квадратных метров жилья», — сообщил Денисенко.
По мнению Денисенко, важно, что в общем объеме жилья становится меньше панельных домов. Все больший объем приобретает монолитное и кирпичное домостроение.
«Это отражает общемировой тренд. Важно, что в строительной сфере Российская Федерация независима от импорта стройматериалов. Всем необходимым мы способны обеспечить себя сами. Если спрос на новое жилье возрастет, мы сами сможем построить столько, сколько потребуется», — подчеркнул Денисенко.
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