В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый в истории февральский день

В Екатеринбурге зафиксировали самое теплое 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. Температура составила более +2 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Максимальная температура днем [3 февраля] в Екатеринбурге составила +2,3 градуса. Обновлен суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд для 3 февраля равнялся +1,5 градуса и был установлен в 2015 году», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее URA.RU писало, что январь в Екатеринбурге оказался самым теплым за 18 лет. Средняя суточная температура составила -6,5 градусов. Теплее, чем в прошедшем январе было только начало 2007 года.
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