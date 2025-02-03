03 февраля 2025

В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый в истории февральский день

Синоптик Пулин: в Екатеринбурге прошло самое теплое 3 февраля за всю историю
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге прошлый рекорд зафиксировали в 2015 году
В Екатеринбурге прошлый рекорд зафиксировали в 2015 году Фото:

В Екатеринбурге зафиксировали самое теплое 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. Температура составила более +2 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Максимальная температура днем [3 февраля] в Екатеринбурге составила +2,3 градуса. Обновлен суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд для 3 февраля равнялся +1,5 градуса и был установлен в 2015 году», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее URA.RU писало, что январь в Екатеринбурге оказался самым теплым за 18 лет. Средняя суточная температура составила -6,5 градусов. Теплее, чем в прошедшем январе было только начало 2007 года.

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В Екатеринбурге зафиксировали самое теплое 3 февраля за всю историю метеонаблюдений. Температура составила более +2 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Максимальная температура днем [3 февраля] в Екатеринбурге составила +2,3 градуса. Обновлен суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд для 3 февраля равнялся +1,5 градуса и был установлен в 2015 году», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU писало, что январь в Екатеринбурге оказался самым теплым за 18 лет. Средняя суточная температура составила -6,5 градусов. Теплее, чем в прошедшем январе было только начало 2007 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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