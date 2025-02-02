02 февраля 2025

Январь в Екатеринбурге стал самым теплым за 18 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальная суточная температура в Екатеринбурге была +2,9 градуса
Максимальная суточная температура в Екатеринбурге была +2,9 градуса Фото:

В Екатеринбурге прошедший январь стал самым теплым с 2007 года и вторым по этому показателю за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил Уралгидрометцентр.

«Январь [на Урале] был очень теплым с достаточным и избыточным количеством осадков. ... В Екатеринбурге с температурой -6,5 градуса январь занял второе место по теплу после 2007 года. ... Суточный максимум температуры превышен ... 12 января в Екатеринбурге +2,9 градуса (повтор рекорда 2007-го)», — говорится в сообщении.

В Свердловской области средняя месячная температура зафиксирована на уровне от -6 до -10 градусов, при этом на севере значения достигли -15 градусов. Это на 5-7 градусов выше обычных показателей. В первые две декады месяца температуры превысили климатическую норму на 5-10 градусов, а в третьей декаде — на 2-3 градуса.

Самые сильные морозы на Среднем Урале были 22, 23 и 26 января, когда температура составила около 24—30 градусов ниже нуля, а на крайнем севере региона — до -36 градусов. Наиболее высокая температура наблюдалась в отдельные дни первой декады месяца — 2-4 градуса выше нуля. 

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В Екатеринбурге прошедший январь стал самым теплым с 2007 года и вторым по этому показателю за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил Уралгидрометцентр. «Январь [на Урале] был очень теплым с достаточным и избыточным количеством осадков. ... В Екатеринбурге с температурой -6,5 градуса январь занял второе место по теплу после 2007 года. ... Суточный максимум температуры превышен ... 12 января в Екатеринбурге +2,9 градуса (повтор рекорда 2007-го)», — говорится в сообщении. В Свердловской области средняя месячная температура зафиксирована на уровне от -6 до -10 градусов, при этом на севере значения достигли -15 градусов. Это на 5-7 градусов выше обычных показателей. В первые две декады месяца температуры превысили климатическую норму на 5-10 градусов, а в третьей декаде — на 2-3 градуса. Самые сильные морозы на Среднем Урале были 22, 23 и 26 января, когда температура составила около 24—30 градусов ниже нуля, а на крайнем севере региона — до -36 градусов. Наиболее высокая температура наблюдалась в отдельные дни первой декады месяца — 2-4 градуса выше нуля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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