В совет директоров челябинского «Трактора» вошел вице-премьер правительства

В совет директоров челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошел вице-премьер регионального правительства Андрей Коляда. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе клуба.
«Андрей Коляда вошел в совет директоров клуба. Новый член совета занимает должность заместителя председателя правительства Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.
Коляде 40 лет. Он работал в органах управления дочерних компаний ПАО «Россети». С 2021 по 2023 годы — начальник департамента корпоративного управления, замдиректора АО «Роскартография». В начале 2024-го назначен руководителем департамента стратегического развития Фонда поддержки спортивных и социальных проектов региона, генеральным директором ООО «Единый корпоративный центр». В ноябре 2024 года назначен на пост вице-премьера правительства региона.
Помимо Коляды, в совет директоров входит гендиректор клуба Иван Савин, первый вице-губернатор Станислав Мошаров, бывший вице-губернатор Виктор Мамин и вице-президент клуба Борис Видгоф. Президентом клуба является губернатор Алексей Текслер.
«Трактор» по состоянию на 4 февраля является лидером Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. После 54 игр регулярного сезона команда набрала 74 очка.
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