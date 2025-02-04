Общество Силовики ворвались на стройки в Екатеринбурге. Фото В Екатеринбурге полиция задержала нелегалов на стройках и точках общепита 04 февраля 2025 в 15:52 Размер текста - 17 + Операция прошла в Орджоникидзевском районе Фото: источник URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга силовики устроили проверку на стройках и в точках общепита. В одной из таких выявили контрафактные сигареты. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В одной из точек общепита, на которой вывеска „Туалет“, нашли более 250 пачек сигарет без акцизных марок. В ходе рейда задержаны 17 человек. Скорее всего, их ждет выдворение за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что на Эльмаше проходит плановое профилактическое мероприятие. Итоги будут подведены позже. 17 человек доставили в отдел полиции Фото: источник URA.RU Рейды прошли на стройках Фото: источник URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга силовики устроили проверку на стройках и в точках общепита. В одной из таких выявили контрафактные сигареты. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В одной из точек общепита, на которой вывеска „Туалет“, нашли более 250 пачек сигарет без акцизных марок. В ходе рейда задержаны 17 человек. Скорее всего, их ждет выдворение за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что на Эльмаше проходит плановое профилактическое мероприятие. Итоги будут подведены позже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям