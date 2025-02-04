Силовики ворвались на стройки в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге полиция задержала нелегалов на стройках и точках общепита
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция прошла в Орджоникидзевском районе
Операция прошла в Орджоникидзевском районе Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга силовики устроили проверку на стройках и в точках общепита. В одной из таких выявили контрафактные сигареты. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«В одной из точек общепита, на которой вывеска „Туалет“, нашли более 250 пачек сигарет без акцизных марок. В ходе рейда задержаны 17 человек. Скорее всего, их ждет выдворение за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что на Эльмаше проходит плановое профилактическое мероприятие. Итоги будут подведены позже.

17 человек доставили в отдел полиции
17 человек доставили в отдел полиции
Фото:
Рейды прошли на стройках
Рейды прошли на стройках
Фото:

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга силовики устроили проверку на стройках и в точках общепита. В одной из таких выявили контрафактные сигареты. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде. «В одной из точек общепита, на которой вывеска „Туалет“, нашли более 250 пачек сигарет без акцизных марок. В ходе рейда задержаны 17 человек. Скорее всего, их ждет выдворение за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что на Эльмаше проходит плановое профилактическое мероприятие. Итоги будут подведены позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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