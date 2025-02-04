В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга силовики устроили проверку на стройках и в точках общепита. В одной из таких выявили контрафактные сигареты. Подробности операции URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«В одной из точек общепита, на которой вывеска „Туалет“, нашли более 250 пачек сигарет без акцизных марок. В ходе рейда задержаны 17 человек. Скорее всего, их ждет выдворение за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что на Эльмаше проходит плановое профилактическое мероприятие. Итоги будут подведены позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!