Минобороны прокомментировало изменения в правилах набора на военную службу

Минобороны России прокомментировало предложение изменить порядок работы медицинских комиссий в военкоматах. По информации источника, предложенные изменения касаются пересмотра категорий годности для лиц с диагнозами «сифилис» и «гипертония» и должны предоставить больше возможностей для присоединения к военной службе тем кандидатам, которые ранее не могли этого сделать из-за медицинских ограничений.
«Изменения не ужесточают требования, а расширяют пояснения в статьях расписания болезней ... , что расширяет возможности для поступления на службу желающих, кто ранее по медицинским показаниям не мог. В условиях проведения СВО и желания поступить на службу большого числа людей такие изменения дают возможность пройти повторное освидетельствование...» — рассказал источник в беседе с «Коммерсантом».
Проект правительственного постановления, который уже был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, вносит изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. В настоящее время лица, страдающие от первичного, вторичного и латентного сифилиса, по решению медкомиссий военкоматов относятся к категории годности В. Это означает, что они признаются ограниченно годными и не подлежат призыву в мирное время.
Минобороны РФ предлагает пересмотреть этот подход и изменить категорию годности указанных призывников на Б4, что допускает их службу в инженерных и железнодорожных войсках, а также в качестве связистов, техников и охранников войсковой охраны. В дополнение к этому, в предложенные изменения также включена первая стадия гипертонической болезни и изменение категории годности для контрактников с умеренно выраженными эндогенными психозами.
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