05 февраля 2025

Челябинец пожаловался Бастрыкину на смерть новорожденного сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СКР ждет доклад от регионального руководства ведомства
Глава СКР ждет доклад от регионального руководства ведомства Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу о смерти новорожденного в Челябинской области, которая могла наступить из-за халатности медиков.  Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«Бастрыкин вновь затребовал доклад у и.о. руководителя СУ СК России по области Константина Правосудова по уголовному делу о смерти новорожденного в Челябинской области. Житель региона в соцсетях пожаловался главе СКР, что несогласен с ходом установления обстоятельств смерти его новорожденного сына», — говорится в сообщении информцентра СК РФ в telegram-канале

Челябинец пожаловался, что в сентябре 2022 года его супруга родила недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца. Отмечается, что в результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи младенец скончался. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу о смерти новорожденного в Челябинской области, которая могла наступить из-за халатности медиков.  Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Бастрыкин вновь затребовал доклад у и.о. руководителя СУ СК России по области Константина Правосудова по уголовному делу о смерти новорожденного в Челябинской области. Житель региона в соцсетях пожаловался главе СКР, что несогласен с ходом установления обстоятельств смерти его новорожденного сына», — говорится в сообщении информцентра СК РФ в telegram-канале Челябинец пожаловался, что в сентябре 2022 года его супруга родила недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца. Отмечается, что в результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи младенец скончался. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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