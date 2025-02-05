Челябинец пожаловался Бастрыкину на смерть новорожденного сына

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу о смерти новорожденного в Челябинской области, которая могла наступить из-за халатности медиков. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«Бастрыкин вновь затребовал доклад у и.о. руководителя СУ СК России по области Константина Правосудова по уголовному делу о смерти новорожденного в Челябинской области. Житель региона в соцсетях пожаловался главе СКР, что несогласен с ходом установления обстоятельств смерти его новорожденного сына», — говорится в сообщении информцентра СК РФ в telegram-канале
Челябинец пожаловался, что в сентябре 2022 года его супруга родила недоношенного ребенка с врожденным пороком сердца. Отмечается, что в результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи младенец скончался. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!