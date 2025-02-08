США не смогли избавиться от зависимости от одного российского продукта

Россия осталась одним из главных экспортеров удобрений в США в 2024 году
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США продолжают закупать российские удобрения
США продолжают закупать российские удобрения Фото:

Россия сохраняет позицию второго крупнейшего экспортера удобрений в США, несмотря на сокращение объемов поставок на 20% в прошлом году. Это следует из данных американской статслужбы. 

В 2024 году США приобрели российских удобрений на сумму 1,1 миллиарда долларов по сравнению с 1,35 миллиарда долларов в 2023. Данный анализ провели РИА Новости на основе данных статслужбы Штатов. В результате снижения поставок доля России в общем объеме американского импорта удобрений уменьшилась с 14,8% до 12,3%.

Однако не только Россия столкнулась с сокращением поставок в США — объем американского импорта удобрений снизился на 5%, до 8,7 миллиарда долларов. По данным исследования, продажи удобрений из Канады в США также сократились за год на 15,6%, до 3,7 миллиарда долларов, а продажи удобрений из Саудовской Аравии — на 3,4%, до 760,8 миллиона долларов. 

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Россия сохраняет позицию второго крупнейшего экспортера удобрений в США, несмотря на сокращение объемов поставок на 20% в прошлом году. Это следует из данных американской статслужбы.  В 2024 году США приобрели российских удобрений на сумму 1,1 миллиарда долларов по сравнению с 1,35 миллиарда долларов в 2023. Данный анализ провели РИА Новости на основе данных статслужбы Штатов. В результате снижения поставок доля России в общем объеме американского импорта удобрений уменьшилась с 14,8% до 12,3%. Однако не только Россия столкнулась с сокращением поставок в США — объем американского импорта удобрений снизился на 5%, до 8,7 миллиарда долларов. По данным исследования, продажи удобрений из Канады в США также сократились за год на 15,6%, до 3,7 миллиарда долларов, а продажи удобрений из Саудовской Аравии — на 3,4%, до 760,8 миллиона долларов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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