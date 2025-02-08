Стало известно, кому принадлежит поврежденный в Балтийском море кабель

Поврежденный в Балтийском море кабель принадлежит «Ростелекому»
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Подводный кабель был поврежден 8 февраля в результате внешнего воздействия
Подводный кабель был поврежден 8 февраля в результате внешнего воздействия Фото:

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» сообщила о повреждении собственного подводного кабеля в Балтийском море. Инцидент произошел из-за внешнего воздействия, сообщил госоператор. 

«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия [был] поврежден подводный кабель „Ростелекома“, — сообщили представители компании ТАСС. Повреждение кабеля не повлияла на абонентов, специалисты ведут восстановительные работы.

Российский кабель оборвался в Финском заливе 8 февраля. Как сообщили в береговой охране, это произошло в исключительной экономической зоне Финляндии.

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Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» сообщила о повреждении собственного подводного кабеля в Балтийском море. Инцидент произошел из-за внешнего воздействия, сообщил госоператор.  «Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия [был] поврежден подводный кабель „Ростелекома“, — сообщили представители компании ТАСС. Повреждение кабеля не повлияла на абонентов, специалисты ведут восстановительные работы. Российский кабель оборвался в Финском заливе 8 февраля. Как сообщили в береговой охране, это произошло в исключительной экономической зоне Финляндии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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