Стало известно, кому принадлежит поврежденный в Балтийском море кабель

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» сообщила о повреждении собственного подводного кабеля в Балтийском море. Инцидент произошел из-за внешнего воздействия, сообщил госоператор.
«Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия [был] поврежден подводный кабель „Ростелекома“, — сообщили представители компании ТАСС. Повреждение кабеля не повлияла на абонентов, специалисты ведут восстановительные работы.
Российский кабель оборвался в Финском заливе 8 февраля. Как сообщили в береговой охране, это произошло в исключительной экономической зоне Финляндии.
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