Опубликовано полное выступление Путина на пресс-конференции после встречи с Трампом

Появилось видео с полным выступлением Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Речь российского президента заняла больше восьми минут, сообщает корреспондент URA.RU.
«Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений. И, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом», — передает слова Путина корреспондент URA.RU.
Он также пригласил Трампа приехать на переговоры в Москву. Американский лидер в ответ на предложение заявил, что несмотря на критику готов ехать в Россию.
