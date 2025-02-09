США угрожает огромное цунами

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, нью йорк, сша, америка, статуя свободы
США объявили об угрозе цунами из-за землетрясения Фото:

Национальный центр предупреждения о цунами США призвал жителей береговой линии Пуэрто-Рико и Виргинских островов США к переселению из-за землетрясения магнитудой 7,6 в Карибском море, которое может породить цунами. Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах к юго-западу от Джорджтауна на Каймановых островах, а его глубина составила десять километров, согласно данным Геологической службы США (USGS).

«Управление рисками Каймановых островов призвало жителей побережья перебраться вглубь страны и на возвышенности, предупредив, что ожидается высота волн от 0,3 до одного метра», — сообщает Daily Mail. Власти Кубы также экстренно призвали население покинуть прибрежные зоны. Они добавили, что по информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вдоль некоторых берегов острова возможны цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива.

Из-за угрозы цунами власти Доминиканской Республики также призвали жителей прибрежных зон эвакуироваться в безопасные районы. Рекомендации предусматривали перемещение в районы выше 20 метров и на два километра вглубь страны.

В свою очередь, губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес Колон поддерживала связь с экстренными службами, но эвакуацию с побережья не считала необходимой. Тем не менее, местные СМИ сообщали о переполненных дорогах в северо-западной части Пуэрто-Рико после срабатывания сигналов тревоги.

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Национальный центр предупреждения о цунами США призвал жителей береговой линии Пуэрто-Рико и Виргинских островов США к переселению из-за землетрясения магнитудой 7,6 в Карибском море, которое может породить цунами. Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах к юго-западу от Джорджтауна на Каймановых островах, а его глубина составила десять километров, согласно данным Геологической службы США (USGS). «Управление рисками Каймановых островов призвало жителей побережья перебраться вглубь страны и на возвышенности, предупредив, что ожидается высота волн от 0,3 до одного метра», — сообщает Daily Mail. Власти Кубы также экстренно призвали население покинуть прибрежные зоны. Они добавили, что по информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вдоль некоторых берегов острова возможны цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива. Из-за угрозы цунами власти Доминиканской Республики также призвали жителей прибрежных зон эвакуироваться в безопасные районы. Рекомендации предусматривали перемещение в районы выше 20 метров и на два километра вглубь страны. В свою очередь, губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес Колон поддерживала связь с экстренными службами, но эвакуацию с побережья не считала необходимой. Тем не менее, местные СМИ сообщали о переполненных дорогах в северо-западной части Пуэрто-Рико после срабатывания сигналов тревоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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