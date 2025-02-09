США угрожает огромное цунами

США объявили об угрозе цунами из-за землетрясенияФото: Сергей Русанов
Национальный центр предупреждения о цунами США призвал жителей береговой линии Пуэрто-Рико и Виргинских островов США к переселению из-за землетрясения магнитудой 7,6 в Карибском море, которое может породить цунами. Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах к юго-западу от Джорджтауна на Каймановых островах, а его глубина составила десять километров, согласно данным Геологической службы США (USGS).
«Управление рисками Каймановых островов призвало жителей побережья перебраться вглубь страны и на возвышенности, предупредив, что ожидается высота волн от 0,3 до одного метра», — сообщает Daily Mail. Власти Кубы также экстренно призвали население покинуть прибрежные зоны. Они добавили, что по информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вдоль некоторых берегов острова возможны цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива.
Из-за угрозы цунами власти Доминиканской Республики также призвали жителей прибрежных зон эвакуироваться в безопасные районы. Рекомендации предусматривали перемещение в районы выше 20 метров и на два километра вглубь страны.
В свою очередь, губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес Колон поддерживала связь с экстренными службами, но эвакуацию с побережья не считала необходимой. Тем не менее, местные СМИ сообщали о переполненных дорогах в северо-западной части Пуэрто-Рико после срабатывания сигналов тревоги.
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Национальный центр предупреждения о цунами США призвал жителей береговой линии Пуэрто-Рико и Виргинских островов США к переселению из-за землетрясения магнитудой 7,6 в Карибском море, которое может породить цунами. Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах к юго-западу от Джорджтауна на Каймановых островах, а его глубина составила десять километров, согласно данным Геологической службы США (USGS). «Управление рисками Каймановых островов призвало жителей побережья перебраться вглубь страны и на возвышенности, предупредив, что ожидается высота волн от 0,3 до одного метра», — сообщает Daily Mail. Власти Кубы также экстренно призвали население покинуть прибрежные зоны. Они добавили, что по информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, вдоль некоторых берегов острова возможны цунами высотой от одного до трех метров над уровнем прилива. Из-за угрозы цунами власти Доминиканской Республики также призвали жителей прибрежных зон эвакуироваться в безопасные районы. Рекомендации предусматривали перемещение в районы выше 20 метров и на два километра вглубь страны.
В свою очередь, губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес Колон поддерживала связь с экстренными службами, но эвакуацию с побережья не считала необходимой. Тем не менее, местные СМИ сообщали о переполненных дорогах в северо-западной части Пуэрто-Рико после срабатывания сигналов тревоги.