Россия определилась с кандидатурой посла в США

Россия выбрала кандидатуру нового посла в США, однако пока не получила согласие от американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура. Агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства — прим. URA.RU) [со стороны США] на нее пока не получен», — сказала Мария Захарова журналистам РИА Новости.
Причем еще ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что обсуждение этой темы и излишняя суета вокруг ситуации с агреманом могут быть контрпродуктивными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что США приветствовали кандидатуру от РФ.
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