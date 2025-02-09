Россия определилась с кандидатурой посла в США

Захарова: Россия ждет согласия на кандидатуру посла в США

09 февраля 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Россия определилась с кандидатурой посла в США, но ждет согласия от Вашингтона, уточнила Мария Захарова Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия выбрала кандидатуру нового посла в США, однако пока не получила согласие от американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура. Агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства — прим. URA.RU) [со стороны США] на нее пока не получен», — сказала Мария Захарова журналистам РИА Новости. Причем еще ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что обсуждение этой темы и излишняя суета вокруг ситуации с агреманом могут быть контрпродуктивными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что США приветствовали кандидатуру от РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выбрала кандидатуру нового посла в США, однако пока не получила согласие от американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура. Агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства — прим. URA.RU) [со стороны США] на нее пока не получен», — сказала Мария Захарова журналистам РИА Новости. Причем еще ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что обсуждение этой темы и излишняя суета вокруг ситуации с агреманом могут быть контрпродуктивными. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что США приветствовали кандидатуру от РФ.