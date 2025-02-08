В Перми перенесут пешеходный переход и сдвинут остановку «Мильчакова»

В Перми временно перенесут регулируемый пешеходный переход вместе со светофором и сдвинут автобусную остановку. В этом районе рабочие занимаются реконструкцией шоссе Космонавтов, пояснили в министерстве транспорта Пермского края.
«С 10 по 24 февраля 2025 года на реконструируемом участке шоссе Космонавтов в районе дома № 48 временно перенесут регулируемый пешеходный переход вместе со светофором. Также по ходу движения сдвинут автобусную остановку „Мильчакова“ (направление из центра)», — сообщает Минтранс в своем telegram-канале. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении реконструкции автомобильной дороги по улице Крисанова.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми ввели ограничение движения на участке шоссе Космонавтов от улицы Борчанинова до улицы Мильчакова до 1 мая 2025 года. По улице Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина прекращено движение транспорта до 1 августа 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало об открытии путепровода на шоссе Космонавтов. Первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Крисанова и шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо» завершен. На втором этапе продления дороги по улице Крисанова планируется построить мост через реку Данилиху и участок дороги от улицы Пушкина до Столбовой. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра.
Реконструкция улицы Крисанова в Перми началась в 2021 году и должна быть завершена в 2027 году. Это позволит связать Индустриальный район с центральной частью города, минуя загруженную площадь у Центрального рынка.
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