Челябинский бизнес нашел партнеров в Пакистане и ОАЭ

Бизнесмены в Челябинской области нарастили связи с партнерами в Пакистане и ОАЭ. Как URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон», также у предпринимателей появились контакты с Никарагуа, Бурунди и Эритреей.
«В общей сложности южноуральские бизнесмены звонили в 135 стран. Из неожиданных направлений для звонков — Никарагуа, Бурунди и Эритрея. Но активнее всего корпоративные клиенты общались с Казахстаном (доля 28% от всех международных звонков), Пакистаном (17%), Белоруссией (12%), ОАЭ (5%) и Узбекистаном (4%)», — заявили URA.RU в «МегаФоне».
Техдиректор компании в регионе Юрий Горбатов обратил внимание на то, что в январе объем переданных данных вырос на 10% год к году . При этом для представителей компаний одинаково важны стабильный высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь. В январе корпоративные клиенты мобильного оператора в Челябинской области скачали объем данных, эквивалентный шести млн часов видеозвонков в мессенджерах.
Рост бизнес-активности в Челябинской области также подтвердили исследования проекта «Контур.Фокус». Как отметили эксперты, за год количество регистраций компаний в регионе увеличилось почти на 2%. При этом наибольший рост наблюдался в сферах услуг, рекламы, строительства и пассажирских перевозок. В регионе действует 75 компаний с иностранным участием. Наибольшее количество участников пришлось на Кипр, Казахстан, Китай и Белоруссию. Эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев указал на новую тенденцию: иностранцы стали открывать в регионе бизнесы напрямую как физлица.
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