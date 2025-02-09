09 февраля 2025

В Челябинске из-за аномального потепления вновь закрыли горки

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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок, горка
Горки закрыты до установления отрицательных температур Фото:

В Челябинске из-за аномального потепления закрыты горки на площади Революции, в парке имени Гагарина и Саду Победы. Об этом предупредили в управлении культуры администрации города.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции сегодня, 10 февраля, с 13:00 закрыты горки. Также горки закрыты в ЦПКиО имени Ю.А.Гагарина и парке „Сад Победы“», — уточнили в telegram-канале управления культуры.

В управлении добавили, что сам ледовый городок на площади работает до 23:00. Ранее из-за аномальных положительных температур в Челябинске уже закрывали горки. В пресс-службе мэрии отмечали, что эксплуатация ледяных горок возможна при температуре от — 40 градусов до — трех градусов.

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В Челябинске из-за аномального потепления закрыты горки на площади Революции, в парке имени Гагарина и Саду Победы. Об этом предупредили в управлении культуры администрации города. «В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции сегодня, 10 февраля, с 13:00 закрыты горки. Также горки закрыты в ЦПКиО имени Ю.А.Гагарина и парке „Сад Победы“», — уточнили в telegram-канале управления культуры. В управлении добавили, что сам ледовый городок на площади работает до 23:00. Ранее из-за аномальных положительных температур в Челябинске уже закрывали горки. В пресс-службе мэрии отмечали, что эксплуатация ледяных горок возможна при температуре от — 40 градусов до — трех градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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