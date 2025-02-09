В Челябинске из-за аномального потепления вновь закрыли горки

Горки закрыты до установления отрицательных температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за аномального потепления закрыты горки на площади Революции, в парке имени Гагарина и Саду Победы. Об этом предупредили в управлении культуры администрации города.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции сегодня, 10 февраля, с 13:00 закрыты горки. Также горки закрыты в ЦПКиО имени Ю.А.Гагарина и парке „Сад Победы“», — уточнили в telegram-канале управления культуры.

В управлении добавили, что сам ледовый городок на площади работает до 23:00. Ранее из-за аномальных положительных температур в Челябинске уже закрывали горки. В пресс-службе мэрии отмечали, что эксплуатация ледяных горок возможна при температуре от — 40 градусов до — трех градусов.