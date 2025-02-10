Москву заинтересовал челябинский дом с падающими потолками

Руководителю Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав жителей аварийного дома из Челябинска. Строение разрушается, но людей не расселяют. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
«В Челябинске местными властями не принимаются меры к расселению аварийного дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Проверка проводится по признакам халатности. Из-за отсутствия управляющей компании местные жители вынуждены сами бороться с коммунальными проблемами дома. Помимо этого, у 79-летнего строения рушатся полы и потолки. Несмотря на обветшалое состояние, дом планируют расселять не ранее 2037 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!