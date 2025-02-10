10 февраля 2025

Москву заинтересовал челябинский дом с падающими потолками

Бастрыкин запросил доклад о нарушении прав жителей аварийного дома из Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СКР Александр Бастрыкин даст оценку нарушению прав жильцов ветхого дома
Глава СКР Александр Бастрыкин даст оценку нарушению прав жильцов ветхого дома Фото:

Руководителю Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав жителей аварийного дома из Челябинска. Строение разрушается, но людей не расселяют. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

«В Челябинске местными властями не принимаются меры к расселению аварийного дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.

Проверка проводится по признакам халатности. Из-за отсутствия управляющей компании местные жители вынуждены сами бороться с коммунальными проблемами дома. Помимо этого, у 79-летнего строения рушатся полы и потолки. Несмотря на обветшалое состояние, дом планируют расселять не ранее 2037 года.

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Руководителю Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав жителей аварийного дома из Челябинска. Строение разрушается, но людей не расселяют. Об этом сообщил Информационный центр СК России. «В Челябинске местными властями не принимаются меры к расселению аварийного дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Проверка проводится по признакам халатности. Из-за отсутствия управляющей компании местные жители вынуждены сами бороться с коммунальными проблемами дома. Помимо этого, у 79-летнего строения рушатся полы и потолки. Несмотря на обветшалое состояние, дом планируют расселять не ранее 2037 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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