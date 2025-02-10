В Свердловской области резко похолодает

В Свердловской области 11 февраля начнется похолодание на фоне прихода холодного фронта. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Влияние антициклона на погоду в Свердловской области ослабевает. Во вторник через регион проходит холодный фронт, за которым на территорию Среднего Урала распространится умеренно-холодная воздушная масса. Впрочем, в приземном слое воздуха существенно не похолодает, разве что прекратятся дневные оттепели», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В регионе 11 февраля температура ночью будет между -6 и -11 градусами. Днем она поднимется до -1, -6 градусов, а на севере области ожидается от 0 до +2 градусов.
В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 12 м/с. Температурные показатели ночью составят -7, -9 градусов, днем температура будет варьироваться от -3 до -5 градусов.
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