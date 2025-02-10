10 февраля 2025

В Свердловской области резко похолодает

Синоптик Пулин: в Свердловской области наступят холода 11 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 11 февраля будет днем до -5 градусов
В Екатеринбурге 11 февраля будет днем до -5 градусов Фото:

В Свердловской области 11 февраля начнется похолодание на фоне прихода холодного фронта. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Влияние антициклона на погоду в Свердловской области ослабевает. Во вторник через регион проходит холодный фронт, за которым на территорию Среднего Урала распространится умеренно-холодная воздушная масса. Впрочем, в приземном слое воздуха существенно не похолодает, разве что прекратятся дневные оттепели», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В регионе 11 февраля температура ночью будет между -6 и -11 градусами. Днем она поднимется до -1, -6 градусов, а на севере области ожидается от 0 до +2 градусов.

В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 12 м/с. Температурные показатели ночью составят -7, -9 градусов, днем температура будет варьироваться от -3 до -5 градусов.

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В Свердловской области 11 февраля начнется похолодание на фоне прихода холодного фронта. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Влияние антициклона на погоду в Свердловской области ослабевает. Во вторник через регион проходит холодный фронт, за которым на территорию Среднего Урала распространится умеренно-холодная воздушная масса. Впрочем, в приземном слое воздуха существенно не похолодает, разве что прекратятся дневные оттепели», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В регионе 11 февраля температура ночью будет между -6 и -11 градусами. Днем она поднимется до -1, -6 градусов, а на севере области ожидается от 0 до +2 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 12 м/с. Температурные показатели ночью составят -7, -9 градусов, днем температура будет варьироваться от -3 до -5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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