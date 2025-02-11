В пермском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной

Двое пострадавших при взрыве в котельной работника находятся в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«По информации по состоянию на 15:30, в результате происшествия в поселке Вильва в Добрянскую ЦРБ доставлены двое пострадавших. Оба пациента в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в краевом минздраве.
Ранее URA.RU рассказывало, что на улице Школьной в котельной из-за перегрева котла произошел его разрыв. Работники котельной получили ожоги. После происшествия прокуратура Добрянки проводит проверку.
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