В пермском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в котельной

Минздрав: пострадавшие при взрыве в котельной находятся в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное
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Двое пострадавших при взрыве в котельной работника находятся в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«По информации по состоянию на 15:30, в результате происшествия в поселке Вильва в Добрянскую ЦРБ доставлены двое пострадавших. Оба пациента в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в краевом минздраве.

Ранее URA.RU рассказывало, что на улице Школьной в котельной из-за перегрева котла произошел его разрыв. Работники котельной получили ожоги. После происшествия прокуратура Добрянки проводит проверку.

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Двое пострадавших при взрыве в котельной работника находятся в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «По информации по состоянию на 15:30, в результате происшествия в поселке Вильва в Добрянскую ЦРБ доставлены двое пострадавших. Оба пациента в удовлетворительном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в краевом минздраве. Ранее URA.RU рассказывало, что на улице Школьной в котельной из-за перегрева котла произошел его разрыв. Работники котельной получили ожоги. После происшествия прокуратура Добрянки проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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