Челябинца, перешедшего на сторону ВСУ, отправили в колонию

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Челябинца приговорили к 19 годам лишения свободы
Челябинца приговорили к 19 годам лишения свободы Фото:

Жителя Челябинской области, который вступил в ряды террористической организации и помогал спецслужбам Украины, устраивая диверсии, осудили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили 19 лет колонии, первые пять из которых он проведет в тюрьме.

«Судебной инстанцией гражданин признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок один год. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть в колонии строго режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Челябинца обвиняли по трем пунктам: покушение на террористический акт, диверсия и госизмена. В суде было доказано, что в октябре 2022 года он присоединился к террористической организации и стал оказывать помощь ВСУ: в мае 2023 года он поджог релейный шкаф на железнодорожном переезде. Месяц спустя он попытался устроить теракт объекта Минобороны России, но был задержан.

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Жителя Челябинской области, который вступил в ряды террористической организации и помогал спецслужбам Украины, устраивая диверсии, осудили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили 19 лет колонии, первые пять из которых он проведет в тюрьме. « Судебной инстанцией гражданин признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок один год. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть в колонии строго режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Челябинца обвиняли по трем пунктам: покушение на террористический акт, диверсия и госизмена. В суде было доказано, что в октябре 2022 года он присоединился к террористической организации и стал оказывать помощь ВСУ: в мае 2023 года он поджог релейный шкаф на железнодорожном переезде. Месяц спустя он попытался устроить теракт объекта Минобороны России, но был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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