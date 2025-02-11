Челябинца, перешедшего на сторону ВСУ, отправили в колонию

Жителя Челябинской области, который вступил в ряды террористической организации и помогал спецслужбам Украины, устраивая диверсии, осудили. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили 19 лет колонии, первые пять из которых он проведет в тюрьме.
«Судебной инстанцией гражданин признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок один год. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть в колонии строго режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Челябинца обвиняли по трем пунктам: покушение на террористический акт, диверсия и госизмена. В суде было доказано, что в октябре 2022 года он присоединился к террористической организации и стал оказывать помощь ВСУ: в мае 2023 года он поджог релейный шкаф на железнодорожном переезде. Месяц спустя он попытался устроить теракт объекта Минобороны России, но был задержан.
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