В Пермском крае запретили продажу не прошедшего испытание «Северного потока»

В Пермском крае запретили реализацию не прошедшего испытание «Северного потока»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отсутствие семян в Госреестре означает, что их посевные качества не соответствуют требованиям ГОСТов
Отсутствие семян в Госреестре означает, что их посевные качества не соответствуют требованиям ГОСТов Фото:

В Пермском крае на маркетплейсе продавались 16 сортов семян сельхозрастений, не включенных в реестр допустимых к использованию в России. С 1 января по 10 февраля 2025 года объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«29 января в Чусовом выявлена продажа пакетированных семян овощей через интернет-магазин Wildberries с нарушением законодательства. Оказалось, что сорта томатов „Бонсай микро F1“ и „Балкони ред F1“, а также моркови „Медовый поцелуй“ и „Рамоса“, и огурцов „Северный поток F1“ и „Блондинчик“ не включены в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ», — говорится в сообщении. Собственнику продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.

Как пояснили в ведомстве, продажа семян, которых нет в реестре селекционных достижений, означает, что данные семена не прошли все необходимые испытания. Приобретая такие семена, покупатель рискует получить семена с неизвестными свойствами (качеством плодов, сроками созревания) и занести на свой участок болезни овощных растений, передающиеся с семенами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на маркетплейсе продавались 16 сортов семян сельхозрастений, не включенных в реестр допустимых к использованию в России. С 1 января по 10 февраля 2025 года объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «29 января в Чусовом выявлена продажа пакетированных семян овощей через интернет-магазин Wildberries с нарушением законодательства. Оказалось, что сорта томатов „Бонсай микро F1“ и „Балкони ред F1“, а также моркови „Медовый поцелуй“ и „Рамоса“, и огурцов „Северный поток F1“ и „Блондинчик“ не включены в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ», — говорится в сообщении. Собственнику продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства. Как пояснили в ведомстве, продажа семян, которых нет в реестре селекционных достижений, означает, что данные семена не прошли все необходимые испытания. Приобретая такие семена, покупатель рискует получить семена с неизвестными свойствами (качеством плодов, сроками созревания) и занести на свой участок болезни овощных растений, передающиеся с семенами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...