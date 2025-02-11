В Пермском крае запретили продажу не прошедшего испытание «Северного потока»

В Пермском крае на маркетплейсе продавались 16 сортов семян сельхозрастений, не включенных в реестр допустимых к использованию в России. С 1 января по 10 февраля 2025 года объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«29 января в Чусовом выявлена продажа пакетированных семян овощей через интернет-магазин Wildberries с нарушением законодательства. Оказалось, что сорта томатов „Бонсай микро F1“ и „Балкони ред F1“, а также моркови „Медовый поцелуй“ и „Рамоса“, и огурцов „Северный поток F1“ и „Блондинчик“ не включены в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ», — говорится в сообщении. Собственнику продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства.
Как пояснили в ведомстве, продажа семян, которых нет в реестре селекционных достижений, означает, что данные семена не прошли все необходимые испытания. Приобретая такие семена, покупатель рискует получить семена с неизвестными свойствами (качеством плодов, сроками созревания) и занести на свой участок болезни овощных растений, передающиеся с семенами.
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