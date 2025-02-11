11 февраля 2025

В Екатеринбурге около магазина обнаружили труп. Фото

Екатеринбуржец умер у входа в магазин
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело лежало у входа в магазин
Тело лежало у входа в магазин Фото:

В Екатеринбурге на улице Боровая, 19 обнаружен труп. Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екб».

«У КБ на Боровой, 19 лежит тело в чёрном мешке. Парень лет 30-ти получил инсульт, он был пьяный», — говорится в посте.

Также в telegram-канале сообщается, что смерть не носит криминального характера. 

Все произошло на Боровой, 19
Все произошло на Боровой, 19
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Боровая, 19 обнаружен труп. Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екб». «У КБ на Боровой, 19 лежит тело в чёрном мешке. Парень лет 30-ти получил инсульт , он был пьяный», — говорится в посте. Также в telegram-канале сообщается, что смерть не носит криминального характера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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