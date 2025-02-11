Тело лежало у входа в магазин
В Екатеринбурге на улице Боровая, 19 обнаружен труп. Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екб».
«У КБ на Боровой, 19 лежит тело в чёрном мешке. Парень лет 30-ти получил инсульт, он был пьяный», — говорится в посте.
Также в telegram-канале сообщается, что смерть не носит криминального характера.
Все произошло на Боровой, 19
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