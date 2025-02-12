Больные туберкулезом пермяки отказывались лечиться

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Пермяков насильно отправили в больницы через суд
Пермяков насильно отправили в больницы через суд Фото:

Больные туберкулезом женщина из Краснокамска и мужчина из Куеды (Пермский край) не проходили лечение. Медицинские учреждения обратились в суд, чтобы принудительно отправить их в больницы. Об этом сообщили на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

«Открытая форма туберкулеза легких была выявлена у 39-летней жительницы Краснокамска. Краевой клинический фтизиопульмонологический центр через суд добился ее принудительной госпитализации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина запустила болезнь. Помощь медиков была необходима. При этом судебным приставам не сразу удалось застать ее дома. Женщину отправили в стационар на полгода.

Такая же история произошла с 57-летним жителем Куеды. Он игнорировал требования врача-фтизиатра прийти на прием. Судебные приставы отправили его Чайковский филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра на восемь месяцев.

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Больные туберкулезом женщина из Краснокамска и мужчина из Куеды (Пермский край) не проходили лечение. Медицинские учреждения обратились в суд, чтобы принудительно отправить их в больницы. Об этом сообщили на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. «Открытая форма туберкулеза легких была выявлена у 39-летней жительницы Краснокамска. Краевой клинический фтизиопульмонологический центр через суд добился ее принудительной госпитализации», — сказано в сообщении. Уточняется, что женщина запустила болезнь. Помощь медиков была необходима. При этом судебным приставам не сразу удалось застать ее дома. Женщину отправили в стационар на полгода. Такая же история произошла с 57-летним жителем Куеды. Он игнорировал требования врача-фтизиатра прийти на прием. Судебные приставы отправили его Чайковский филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра на восемь месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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