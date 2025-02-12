Больные туберкулезом пермяки отказывались лечиться

Больные туберкулезом женщина из Краснокамска и мужчина из Куеды (Пермский край) не проходили лечение. Медицинские учреждения обратились в суд, чтобы принудительно отправить их в больницы. Об этом сообщили на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
«Открытая форма туберкулеза легких была выявлена у 39-летней жительницы Краснокамска. Краевой клинический фтизиопульмонологический центр через суд добился ее принудительной госпитализации», — сказано в сообщении.
Уточняется, что женщина запустила болезнь. Помощь медиков была необходима. При этом судебным приставам не сразу удалось застать ее дома. Женщину отправили в стационар на полгода.
Такая же история произошла с 57-летним жителем Куеды. Он игнорировал требования врача-фтизиатра прийти на прием. Судебные приставы отправили его Чайковский филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра на восемь месяцев.
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