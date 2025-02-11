Омбудсмен ХМАО помогла многодетной матери, оставшейся без денег на жизнь

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла многодетной маме, оставшейся без средств к существованию. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.
«Действуя в интересах оказавшейся в трудной жизненной ситуации семьи, уполномоченным направлены рекомендации в адрес управления соцзащиты по городу Радужный об организации работы по оказанию заявителю всевозможной социальной и материальной помощи, назначении ей всех полагающихся льгот и мер социальной поддержки. А также в адрес руководителя УФССП по ХМАО-Югре о проведении проверки в части задержек перечисления алиментов и принятии соответствующих мер реагирования», — сказано в сообщении.
Ранее мама троих несовершеннолетних детей сообщила, что по состоянию здоровья не может обеспечивать семью, единственным доходом являются алименты на детей, которых она воспитывает одна. Женщина объяснила, что из-за задержи выплат, у нее нет денег даже на продукты и лекарства. «Вопрос остается на контроле». — добавила Стребкова.
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