Разрешение украинского конфликта мирным путем возможно при условии изменения подходов со стороны Киева и Запада, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. По его словам, необходимо отказаться от нереалистичных предложений и признать реальные причины напряженности в регионе.
«При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда — и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада...» — подчеркнул Шевцов. Его слова передает РИА Новости
Политик также раскритиковал текущие предложения Киева и его западных покровителей, назвав их нереалистичными. Он акцентировал внимание на значительных изменениях в ситуации, которые требуют новых подходов к решению конфликта.
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