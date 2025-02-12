Совбез РФ оценил подходы Запада к миру на Украине

Замсекретаря Совбеза Шевцов: подходы Запада к миру на Украине нереалистичны
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Возможность направить украинский кризис по мирному пути была всегда
Возможность направить украинский кризис по мирному пути была всегда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разрешение украинского конфликта мирным путем возможно при условии изменения подходов со стороны Киева и Запада, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. По его словам, необходимо отказаться от нереалистичных предложений и признать реальные причины напряженности в регионе.

«При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда — и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада...» — подчеркнул Шевцов. Его слова передает РИА Новости

Политик также раскритиковал текущие предложения Киева и его западных покровителей, назвав их нереалистичными. Он акцентировал внимание на значительных изменениях в ситуации, которые требуют новых подходов к решению конфликта.

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Разрешение украинского конфликта мирным путем возможно при условии изменения подходов со стороны Киева и Запада, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов. По его словам, необходимо отказаться от нереалистичных предложений и признать реальные причины напряженности в регионе. «При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда — и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада...» — подчеркнул Шевцов. Его слова передает РИА Новости Политик также раскритиковал текущие предложения Киева и его западных покровителей, назвав их нереалистичными. Он акцентировал внимание на значительных изменениях в ситуации, которые требуют новых подходов к решению конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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