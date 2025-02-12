В Челябинске замерили концентрации опасного для сердца озона

В Челябинске ученые Южно-Уральского госуниверситета совместно с метеорологами замерили уровень опасного для сердечно-сосудистой системы озона. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, его основными источниками стал энергокомплекс и природные факторы.
«В нижних слоях атмосферы образуется свой приземный озон. Он-то и опасен. Исследования показали, что концентрация озона изменяется периодически и основное влияние на нее в Челябинске оказывают выбросы энергетики, а не транспорт», — пояснили URA.RU в ЮУрГУ.
Свой вывод ученые сделали на основе мониторинга уровней оксидов азота, являющихся предшественниками озона, как и его самого. Показатели роста не совпали со временем пиковой загруженности автотранспорта. Данные коррелируют с графиком работы тепловых станций и их выбросами в семь часов утра и вечера, час дня. Исследования также подтвердили, что природные факторы, включая циклоны и атмосферные фронты, играют значительную роль в накоплении озона в городской атмосфере. Пики концентрации озона наблюдали зимой и летом. Такая картина характерна для большинства регионов Евразийского континента. При этом спутниковые снимки показали, что в марте 2019 года озон в Челябинске приносили воздушные массы из Казахстана и Средней Азии.
Исследования подтвердили, что приземный озон является вторичным загрязнителем. Он формируется в результате химических реакций в атмосфере. Уровень может колебаться в зависимости от множества факторов, включая климатические условия и активность солнечной радиации.
«Анализ выявил, что воздушные течения захватывали озон га высоте девяти километров, где формируется погода, и переносили его к поверхности Земли. А если в этот период наблюдались аномальные инверсии, то они „запирали“ загрязняющие вещества на территории города. Это способствовало тому, что формировались концентрации озона выше предельно допустимых (ПДК)», — пояснили URA.RU в вузе.
Важность исследований подчеркнули долгосрочные последствия для здоровья населения и экологии региона. Ученые уверены, что знание источников происхождения озона и механизмов его образования поможет в разработке эффективных мер по снижению уровня загрязнения воздуха.
Известный всем «полезный» озон находится в стратосфере на высоте 25 км. На этом расстоянии от земной поверхности вещество защищает обитателей планеты от избытка солнечного ультрафиолета.
Тему в ЮУрГУ разрабатывать продолжат. Этому будет содействовать также грант Российского научного фонда. Исследования челябинские ученые ведут с местным отделением Гидрометеослужбы. Совместную статью опубликовал журнал Geography, Environment, Sustainability. Издание выпускает Русское географическое общество и географический факультет МГУ.
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