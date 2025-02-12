Лидера протеста в Березовой роще вызвали в ФСБ: инсайд URA.RU подтвердился

Лидера протеста в Березовой роще Каракоза вызвали в ФСБ

13 февраля 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

К Денису Каракозу у силовиков сейчас повышенное внимание Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Председателя ТОС «Академический» Дениса Каракоза, который возглавил незаконную акцию против вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге, вызвали в управление ФСБ. Об этом он сам рассказал в соцсетях. О том, что у чекистов есть к нему интерес, агентство сообщило накануне. «На время я приостановил возможность отправки сообщений [в чате защитников Березовой рощи]. Так как меня уже и ФСБ вызвали, и ночью полиция приходила. Сейчас наши противники пытаются написать здесь что-то незаконное, а у меня пока нет времени модерировать чат. Прошу отнестись с пониманием», — написал он в telegram-канале «Штаб Березовая роща». Ранее полиция выдала ему предостережение по организации митингов. Именно он был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомлекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. Днем 12 февраля противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, в сбойке агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателя ТОС «Академический» Дениса Каракоза, который возглавил незаконную акцию против вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге, вызвали в управление ФСБ. Об этом он сам рассказал в соцсетях. О том, что у чекистов есть к нему интерес, агентство сообщило накануне. «На время я приостановил возможность отправки сообщений [в чате защитников Березовой рощи]. Так как меня уже и ФСБ вызвали, и ночью полиция приходила. Сейчас наши противники пытаются написать здесь что-то незаконное, а у меня пока нет времени модерировать чат. Прошу отнестись с пониманием», — написал он в telegram-канале «Штаб Березовая роща». Ранее полиция выдала ему предостережение по организации митингов. Именно он был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомлекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. Днем 12 февраля противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, в сбойке агентства.