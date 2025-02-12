Лидера протеста в Березовой роще вызвали в ФСБ: инсайд URA.RU подтвердился

Председателя ТОС «Академический» Дениса Каракоза, который возглавил незаконную акцию против вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге, вызвали в управление ФСБ. Об этом он сам рассказал в соцсетях. О том, что у чекистов есть к нему интерес, агентство сообщило накануне.
«На время я приостановил возможность отправки сообщений [в чате защитников Березовой рощи]. Так как меня уже и ФСБ вызвали, и ночью полиция приходила. Сейчас наши противники пытаются написать здесь что-то незаконное, а у меня пока нет времени модерировать чат. Прошу отнестись с пониманием», — написал он в telegram-канале «Штаб Березовая роща».
Ранее полиция выдала ему предостережение по организации митингов. Именно он был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще.
Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомлекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. Днем 12 февраля противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, в сбойке агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!