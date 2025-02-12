12 февраля 2025

Челябинский перевозчик отказался возить пассажиров зимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, проезжая часть, пассажир, остановка общественного транспорта, маршрутка, городской транспорт
Перевозчик заявил о минимальном пассажиропотоке в зимнее время Фото:

В Челябинской области перевозчик отказался зимой возить пассажиров из Челябинска через Верхние Караси в Миасс, сославшись на минимальный пассажиропоток по маршруту №510. В пресс-службе регионального миндора отметили, что ищут возможность сохранить круглогодичное направление.

«С 24 января перестал ходить автобус N510 „Челябинск-Верхние Караси-Миасс“. Хотелось бы знать, будет ли восстановлен данный маршрут или про него можно забыть и искать другие способы добираться?» — спрашивает житель региона Денис П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе областного миндора пояснили, что перевозчик маршрута №510 направил в ведомство заявление с изменением периодичности движения маршрута из-за низкого пассажиропотока. Он предлагает полностью отменить это направление с начала ноября по конец апреля.

«Перевозчиком предлагается перевести маршрут в категорию сезонных с работой в период с 01.05. по 31.10. При этом министерством прорабатывается вопрос сохранения перевозок по маршруту и в зимний период, в том числе путем снижения количества выполняемых рейсов, исходя из сложившегося пассажиропотока. В дальнейшем перевозки по маршруту будут обеспечены на круглогодичной основе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Маршрут №510 идет из Челябинска через Харлуши до Яраткулова, затем поворачивает на Верхние Караси в сторону Чебаркуля. Оттуда пассажиры могут добраться через санатории Еловое и Сосновая горка до Миасса.

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В Челябинской области перевозчик отказался зимой возить пассажиров из Челябинска через Верхние Караси в Миасс, сославшись на минимальный пассажиропоток по маршруту №510. В пресс-службе регионального миндора отметили, что ищут возможность сохранить круглогодичное направление. «С 24 января перестал ходить автобус N510 „Челябинск-Верхние Караси-Миасс“. Хотелось бы знать, будет ли восстановлен данный маршрут или про него можно забыть и искать другие способы добираться?» — спрашивает житель региона Денис П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе областного миндора пояснили, что перевозчик маршрута №510 направил в ведомство заявление с изменением периодичности движения маршрута из-за низкого пассажиропотока. Он предлагает полностью отменить это направление с начала ноября по конец апреля. «Перевозчиком предлагается перевести маршрут в категорию сезонных с работой в период с 01.05. по 31.10. При этом министерством прорабатывается вопрос сохранения перевозок по маршруту и в зимний период, в том числе путем снижения количества выполняемых рейсов, исходя из сложившегося пассажиропотока. В дальнейшем перевозки по маршруту будут обеспечены на круглогодичной основе», — уточнили в пресс-службе ведомства. Маршрут №510 идет из Челябинска через Харлуши до Яраткулова, затем поворачивает на Верхние Караси в сторону Чебаркуля. Оттуда пассажиры могут добраться через санатории Еловое и Сосновая горка до Миасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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