МИД Молдавии вызвал российского посла после падения БПЛА на юге страны

В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова для объяснений после падения двух дронов на юге страны. Об этом сообщили представители ведомства. В Молдавии выразили серьезную обеспокоенность в связи с инцидентами, которые они считают угрозой национальной безопасности и региональной стабильности.
«Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан <...> подобные нарушения воздушного пространства Молдавии неприемлемы и не могут быть терпимы. <...>, министерство иностранных дел приняло решение о срочном вызове аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе для получения официальных объяснений и выражения решительного протеста в связи с этими неприемлемыми действиями», — сообщили представители Министерства иностранных дел Республики Молдова. Информацию об этом представители ведомства выложили в своем telegram-канале.
По словам пресс-службы молдавского правительства, в ночь на 13 февраля на территории республики упали два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет.
Данные нарушения воздушного пространства Молдавии рассматриваются»нарушением суверенитета». В министерстве подчеркивают, что такие инциденты несут угрозу миру и безопасности в регионе.
Ранее, 10 ноября текущего года в районах Кэушаны и Рышканы, расположенных на севере и юго-востоке Молдавии, были обнаружены беспилотные летательные аппараты. Министерство иностранных дел Молдавии выразило уверенность в том, что эти БПЛА имеют российское происхождение. В Москве отвергли бездоказательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, передает RT.
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