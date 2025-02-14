Силуанов назначил нового главу свердловского Росимущества

Дмитрий Шалгин официально возглавил филиал Росимущества в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Панельная сессия на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Костина, Антона Силуанова и Александра Новака. День третий., силуанов антон
Глава Минфина Силуанов подписал приказ о назначении, которые действует с 4 февраля Фото:

Министр финансов Антон Силуанов официально назначил Дмитрия Шалгина, с ноября возглавлявшего свердловский филиал Росимущества в статусе «и. о.», полновесным руководителем. Копия приказа есть в распоряжении URA.RU.

«Назначить с 4 февраля 2025 года Шалгина Дмитрия Владимировича на должность руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области и заключить с ним срочный служебный контракт сроком на три года», — говорится в приказе.

Его зарплата, согласно подсчетам на основе данных в документе, составит 154 тысячи рублей в месяц. До переезда в Свердловскую область Шалгин руководил астраханским филиалом Росимущества.

Прошлый руководитель свердловского управления Росимущества Сергей Зубенко покинул свою должность в декабре прошлого года. Возглавив теруправление в декабре 2021 года, Зубенко инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, они идут до сих пор.

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Министр финансов Антон Силуанов официально назначил Дмитрия Шалгина, с ноября возглавлявшего свердловский филиал Росимущества в статусе «и. о.», полновесным руководителем. Копия приказа есть в распоряжении URA.RU. «Назначить с 4 февраля 2025 года Шалгина Дмитрия Владимировича на должность руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области и заключить с ним срочный служебный контракт сроком на три года», — говорится в приказе. Его зарплата, согласно подсчетам на основе данных в документе, составит 154 тысячи рублей в месяц. До переезда в Свердловскую область Шалгин руководил астраханским филиалом Росимущества. Прошлый руководитель свердловского управления Росимущества Сергей Зубенко покинул свою должность в декабре прошлого года. Возглавив теруправление в декабре 2021 года, Зубенко инициировал большую ревизию старых сделок — полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и попросили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Конфликт дошел до судов, они идут до сих пор.
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