Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Дочь чеченского главы Рамзана Кадырова Карина была удостоена благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Объявить благодарность Президента Российской Федерации Кадыровой Карине Рамзановне», — говорится в документе. Она занимает пост первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской республики.
На эту должность 24-летняя Карина была назначена в феврале прошлого года. Она отвечает за взаимодействие с социальным сектором. Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного. В октябре 2024 года ее отец присвоил ей почетное звание «заслуженный работник социальной сферы», а ее муж Адам Алханов стал министром здравоохранения Чечни. Карина была также награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» и орденом имени Ахмата Кадырова. Она также включена в санкционные списки США, ЕС и Японии.
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