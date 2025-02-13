Путин объявил благодарность дочери Кадырова

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Карина Кадырова получила благодарность от Путина
Карина Кадырова получила благодарность от Путина Фото:

Дочь чеченского главы Рамзана Кадырова Карина была удостоена благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации Кадыровой Карине Рамзановне», — говорится в документе. Она занимает пост первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской республики. 

На эту должность 24-летняя Карина была назначена в феврале прошлого года. Она отвечает за взаимодействие с социальным сектором. Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного. В октябре 2024 года ее отец присвоил ей почетное звание «заслуженный работник социальной сферы», а ее муж Адам Алханов стал министром здравоохранения Чечни. Карина была также награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» и орденом имени Ахмата Кадырова. Она также включена в санкционные списки США, ЕС и Японии.

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Дочь чеченского главы Рамзана Кадырова Карина была удостоена благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Объявить благодарность Президента Российской Федерации Кадыровой Карине Рамзановне», — говорится в документе. Она занимает пост первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской республики.  На эту должность 24-летняя Карина была назначена в феврале прошлого года. Она отвечает за взаимодействие с социальным сектором. Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного. В октябре 2024 года ее отец присвоил ей почетное звание «заслуженный работник социальной сферы», а ее муж Адам Алханов стал министром здравоохранения Чечни. Карина была также награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» и орденом имени Ахмата Кадырова. Она также включена в санкционные списки США, ЕС и Японии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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