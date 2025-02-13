13 февраля 2025

На севере Пермского края расцвел африканский цветок, выпускающий стрелы во влюбленных. Фото

В Соликамске расцвел африканский цветок Стрелиция королевская
© Служба новостей «URA.RU»
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В оранжерее ботанического сада много южных растений (архивное фото)
В оранжерее ботанического сада много южных растений (архивное фото) Фото:

В Ботаническом саду Соликамска на севере Пермского края к Дню Святого Валентина расцвело экзотическое растение Стрелиция королевская. Цветок родом из Африки, по легенде, выпускает во влюбленных свои стрелы, что скрепляет их союз навсегда, рассказали в ботаническом саду.

«У нас зацвела Стрелиция королевская. У народов Южной Африки, где произрастает это чудо природы, бытует романтическая легенда. Во время распускания цветов из бутонов вылетают волшебные стрелы. Если невдалеке окажется влюбленная пара, эти стрелы пронзают их сердца, и тогда всю жизнь они будут верны друг другу», — говорится на странице ботанического сада в соцсети «ВКонтакте».

Стрелиция королевская в природе растет в восточной и южной части Южной Африки. Она является цветочным символом Лос-Анджелеса, а также отчеканена на монете ЮАР в 50 центов.

Экзотическое растение расцвело к Дню влюбленных
Экзотическое растение расцвело к Дню влюбленных
Фото:

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В Ботаническом саду Соликамска на севере Пермского края к Дню Святого Валентина расцвело экзотическое растение Стрелиция королевская. Цветок родом из Африки, по легенде, выпускает во влюбленных свои стрелы, что скрепляет их союз навсегда, рассказали в ботаническом саду. «У нас зацвела Стрелиция королевская. У народов Южной Африки, где произрастает это чудо природы, бытует романтическая легенда. Во время распускания цветов из бутонов вылетают волшебные стрелы. Если невдалеке окажется влюбленная пара, эти стрелы пронзают их сердца, и тогда всю жизнь они будут верны друг другу», — говорится на странице ботанического сада в соцсети «ВКонтакте». Стрелиция королевская в природе растет в восточной и южной части Южной Африки. Она является цветочным символом Лос-Анджелеса, а также отчеканена на монете ЮАР в 50 центов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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