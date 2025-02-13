В Ботаническом саду Соликамска на севере Пермского края к Дню Святого Валентина расцвело экзотическое растение Стрелиция королевская. Цветок родом из Африки, по легенде, выпускает во влюбленных свои стрелы, что скрепляет их союз навсегда, рассказали в ботаническом саду.
«У нас зацвела Стрелиция королевская. У народов Южной Африки, где произрастает это чудо природы, бытует романтическая легенда. Во время распускания цветов из бутонов вылетают волшебные стрелы. Если невдалеке окажется влюбленная пара, эти стрелы пронзают их сердца, и тогда всю жизнь они будут верны друг другу», — говорится на странице ботанического сада в соцсети «ВКонтакте».
Стрелиция королевская в природе растет в восточной и южной части Южной Африки. Она является цветочным символом Лос-Анджелеса, а также отчеканена на монете ЮАР в 50 центов.
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