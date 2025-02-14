Челябинский мясокомбинат заплатит «Черкизово» за контрафактную ветчину

Мясокомбинат «Уральский богатырь» в Челябинске заплатит холдингу «Черкизово» 2,012 млн рублей за торговлю контрафактной ветчиной. Как следует из материалов арбитража, челябинский производитель выпускал колбасу «Онежская», хотя торговая марка принадлежит москвичам.
«Взыскать с ООО „Уральский богатырь“ в пользу ПАО „Группа Черкизово“ компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2,012 млн рублей. В удовлетворении остальной части требований отказать», — заключил арбитражный суд.
Столичный холдинг уличил «Уральского богатыря» в производстве и распространении колбасных изделий под московской маркой. Узнав в 2023 году о нарушении исключительного права, компания сделала контрольную закупку и задокументировала свои действия. В досудебном порядке холдинг потребовал с челябинцев 5,271 млн рублей, но взаимопонимания не нашел и подал иск.
В суде «Уральский богатырь» предоставил карточку о движении товарно-материальных ценностей за 2016 год и документы с мая 2022 по март 2023 года. Дополнив комплект приказом об установлении цен, ответчик продемонстрировал, что реализовал продукцию на два с небольшим миллиона рублей. Истец потребовал компенсировать нарушение в двойном размере, ответчик настаивал на 200 тысячах. Суд ограничился суммой фактической выручки. Он отметил, что доходность от продажи товара составила лишь около 0,2% от общей суммы реализации продуктов питания «Уральского богатыря». Ранее компания на подобных нарушениях не попадалась.
Настаивая на своей сумме, челябинцы указывали на ограничении конкуренции со стороны «Черкизово» и использовании им своего доминирующего положения на рынке. Мясокомбинат акцентировал внимание на том, что торговал ветчиной только в пределах области, а название «Онежская» является общепринятым термином. Суд доказательств злоупотребления правом не нашел. При этом товарный знак является действующим.
Одним из требований «Черкизово» было уничтожение продукции за счет ответчика. Однако в резолютивной части суда этого не звучит. Контрафактной продукцией «Уральский богатырь» давно не торгует. Суд продлился на протяжении полугода.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае их поступления.
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