«Черкизово» хочет запретить челябинцам выпускать ветчину «Онежскую»

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Ветчину обе компании выпускают под одинаковым названием
Ветчину обе компании выпускают под одинаковым названием Фото:

Холдинг «Черкизово» намерен запретить компании «Уральский богатырь» в Челябинске выпускать ветчину «Онежскую». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, также москвичи требуют взыскать 5,27 млн рублей.

«ПАО „Группа Черкизово“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Уральский богатырь“. Просит запретить ответчику производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории РФ ветчину, маркированную обозначением „Онежская“, сходным до степени смешения с товарным знаком истца», — заявлено в документах суда.

Деньги инициатор спора намерен взыскать в порядке компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Онежская». Слушания по делу начались. Очередное заседание состоится в августе.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы обеих сторон спора. До момента публикации ответы не получены и будут размещены по мере поступления.

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Холдинг «Черкизово» намерен запретить компании «Уральский богатырь» в Челябинске выпускать ветчину «Онежскую». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, также москвичи требуют взыскать 5,27 млн рублей. «ПАО „Группа Черкизово“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Уральский богатырь“. Просит запретить ответчику производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории РФ ветчину, маркированную обозначением „Онежская“, сходным до степени смешения с товарным знаком истца», — заявлено в документах суда. Деньги инициатор спора намерен взыскать в порядке компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Онежская». Слушания по делу начались. Очередное заседание состоится в августе. При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы обеих сторон спора. До момента публикации ответы не получены и будут размещены по мере поступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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