«Черкизово» хочет запретить челябинцам выпускать ветчину «Онежскую»

Холдинг «Черкизово» намерен запретить компании «Уральский богатырь» в Челябинске выпускать ветчину «Онежскую». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, также москвичи требуют взыскать 5,27 млн рублей.
«ПАО „Группа Черкизово“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Уральский богатырь“. Просит запретить ответчику производить, предлагать к продаже и реализовывать на территории РФ ветчину, маркированную обозначением „Онежская“, сходным до степени смешения с товарным знаком истца», — заявлено в документах суда.
Деньги инициатор спора намерен взыскать в порядке компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Онежская». Слушания по делу начались. Очередное заседание состоится в августе.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службы обеих сторон спора. До момента публикации ответы не получены и будут размещены по мере поступления.
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