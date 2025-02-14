На улице Усольской в Перми отключили воду после потопа

Без воды остались 19 жителей и административные здания
На улицах Героев Хасана и Усольской в Перми ведутся ремонтные работы после потопа. В связи с этим отключили участок водопровода, сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье».
«Для проведения ремонтных работ на улицах Героев Хасана, 79 и Усольской отключили участок водопровода. Без воды — 19 жителей и административные здания. Подрядная организация очищает проезжую часть от последствий», — рассказали в компании.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми произошел потоп на улице Усольской в Свердловском районе. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком».
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