На улице Усольской в Перми отключили воду после потопа

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Без воды остались 19 жителей и административные здания
Без воды остались 19 жителей и административные здания Фото:

На улицах Героев Хасана и Усольской в Перми ведутся ремонтные работы после потопа. В связи с этим отключили участок водопровода, сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье».

«Для проведения ремонтных работ на улицах Героев Хасана, 79 и Усольской отключили участок водопровода. Без воды — 19 жителей и административные здания. Подрядная организация очищает проезжую часть от последствий», — рассказали в компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми произошел потоп на улице Усольской в Свердловском районе. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком».

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На улицах Героев Хасана и Усольской в Перми ведутся ремонтные работы после потопа. В связи с этим отключили участок водопровода, сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье». «Для проведения ремонтных работ на улицах Героев Хасана, 79 и Усольской отключили участок водопровода. Без воды — 19 жителей и административные здания. Подрядная организация очищает проезжую часть от последствий», — рассказали в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми произошел потоп на улице Усольской в Свердловском районе. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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