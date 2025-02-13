13 февраля 2025

В Перми затопило улицу Усольскую. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Усольской образовались лужи
На улице Усольской образовались лужи Фото:

В Перми произошел потоп на улице Усольской в Свердловском районе. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«На улице Усольской потоп», — пишет автор поста. На дороге образовались лужи.

URA.RU отправило запрос в ООО «Новогор-Прикамье», которое занимается обслуживанием и управлением системами водоснабжения и водоотведения в Перми. Ответ на него ожидается.

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В Перми произошел потоп на улице Усольской в Свердловском районе. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком». «На улице Усольской потоп», — пишет автор поста. На дороге образовались лужи. URA.RU отправило запрос в ООО «Новогор-Прикамье», которое занимается обслуживанием и управлением системами водоснабжения и водоотведения в Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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