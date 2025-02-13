На улице Усольской образовались лужи
В Перми произошел потоп на улице Усольской в Свердловском районе. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«На улице Усольской потоп», — пишет автор поста. На дороге образовались лужи.
URA.RU отправило запрос в ООО «Новогор-Прикамье», которое занимается обслуживанием и управлением системами водоснабжения и водоотведения в Перми. Ответ на него ожидается.
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