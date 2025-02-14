Пермский край стал одним из самых пьющих регионов России

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В 2023 году меньше жителей употребляли алкоголь
В 2023 году меньше жителей употребляли алкоголь Фото:

В Пермском крае выросло количество населения, употребляющего алкогольную продукцию. В 2024 году пьющих горожан стало на 40% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ).

«В 41 регионе России в декабре 2024 года выросло потребление алкогольной продукции на душу населения относительно декабря 2023 года. Наибольший рост — 43% — зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Пермском крае — на 40% и Тюменской области — 36%», — пишет «РБК Вино» со ссылкой на ЦНИИОиЗ.

Уточняется, что жители 44 регионов, наоборот, стали меньше употреблять алкоголь. Лидерами по этому показателю стали Башкирия (26%), Амурская и Астраханская области (25%).

Ранее URA.RU рассказало, что Пермский край стал самым курящим регионом в ПФО. Ежедневно курят более 18% жителей.

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В Пермском крае выросло количество населения, употребляющего алкогольную продукцию. В 2024 году пьющих горожан стало на 40% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ). «В 41 регионе России в декабре 2024 года выросло потребление алкогольной продукции на душу населения относительно декабря 2023 года. Наибольший рост — 43% — зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Пермском крае — на 40% и Тюменской области — 36%», — пишет «РБК Вино» со ссылкой на ЦНИИОиЗ. Уточняется, что жители 44 регионов, наоборот, стали меньше употреблять алкоголь. Лидерами по этому показателю стали Башкирия (26%), Амурская и Астраханская области (25%). Ранее URA.RU рассказало, что Пермский край стал самым курящим регионом в ПФО. Ежедневно курят более 18% жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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