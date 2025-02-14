С челябинцев после покупки акций дорожной фирмы взыскали 371 миллион рублей

С компании «Торговый Дом „Завод СпецАгрегат“ из Миасса (Челябинская область) взыскали 371 млн рублей после покупки акций „УралАвтодора“ за 70 млн рублей. Как следует из решений судов, заплатить придется еще больше.
«Признать существующими обязательства ООО „Торговый Дом „Завод СпецАгрегат““ по обязательствам, указанным в приложении 1 к договору купли-продажи ценных бумаг. В том числе: кредитные обязательства перед банком „ВТБ“ по кредитному договору», — отмечено в решении Арбитражного суда Новосибирской области.
Изначально процесс шел в этом регионе, поскольку продавцом акций выступила компания «Новосибирскавтодор». Впоследствии, не добившись удовлетворения требований в Сибири, миасцы подали иск в Челябинске. Однако безрезультатно: производство по делу было прекращено, поскольку суды всех инстанций, включая арбитраж Западно-Сибирского округа, отказались принимать доводы «СпецАгрегата».
В апреле 2021 года компания купила акции номинальной стоимостью 9,083 млн рублей. Принимая решение о покупке, полагалась на заверения продавца. Они касались достоверности представленной в отчетах информации, своевременности сдачи отчетности в государственные органы и соответствии данных реальному положению дел. В приложении к договору представлен перечень обязательств эмитента перед пятью банками и четырьмя лизинговыми компаниями. По долгам покупатель ценных бумаг готов был расплачиваться. Но проведенный в апреле 2022 года аудит выявил странные расхождения.
«Истец выяснил факт недостоверности показателей отраженных в бухгалтерской отчетности АО „УралАвтодор“, риски неполного исполнения налоговых обязательств, недостоверность финансово-хозяйственного состояния, отраженного в бухгалтерской отчетности за 2020 год, сокрытие существенных фактов финансово-хозяйственной деятельности», — отмечено в судебном решении. Некоторые выводы подтвердила судебная экспертиза.
После первоначально сформированной отчетности за 2020 год была корректировка (проведенная уже покупателем акций). Изменения зафиксировали ухудшение показателей платежеспособности. Это произошло, поскольку на 135,4 млн рублей отразили рост долгов перед кредиторами. В первичных документах эти данные отсутствовали. Напротив, дебиторскую задолженность пришлось уменьшить на 124,6 млн рублей. Наличие денежных средств указали меньшим на 57 млн рублей, а расходы увеличились на 173 млн рублей. При этом экспертиза не смогла обосновать данные из первичной, уточненной и сформированной в ходе экспертизы отчетности — сведения за 2020 год эксперту Олесе Ягужинской предоставлены не были. Ряд показателей рентабельности оказались ниже минимальной нормы, зато другие — выше.
С заключением эксперта «СпецАгрегат» не согласился. Но суд сомнения юристов компании пресек. По оценке эксперта, рыночная стоимость акций составила 64,852 млн рублей. Выводы сделаны на основе первичной отчетности.
Суд заключил, что миасцы взяли на себя риски, обладая необходимой информацией. Перед покупкой они могли запросить дополнительные сведения, но этого не сделали. В течение 2021 года, пока акционер владел «УралАвтодором», фирма управлялась неэффективно, потеряв позиции на рынке. В итоге 20 мая 2022 года по заявлению ВТБ суд на «УралАвтодоре» ввел процедуру банкротства — наблюдение. Долг в 371 млн рублей добавлен в третью очередь реестра требований кредиторов.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес торгового дома и принадлежащей ему дорожной фирмы. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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