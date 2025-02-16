Голосовой охранник заступил на службу около Вечного огня на площади Ветеранов в Перми. Если кто-либо подойдет к монументу слишком близко, то зазвучит громкий сигнал с требованием отойти, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья.
«Когда человек подходит к Вечному огню ближе, чем на 30 сантиметров — спустя несколько секунд звучит сигнал с просьбой отойти от памятника. Если нарушитель игнорирует сообщение, то информация поступает на пульт управления. Специалист Единого центра видеонаблюдения Пермского края оценивает ситуацию и при необходимости вызывает полицию», — объяснил Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком», которая реализует проект. Его слова приводятся на сайте правительства края.
Тестировать систему будут месяц. Если она проявит себя успешно, то, возможно, голосовыми охранниками оснастят и другие памятники региона. Недавно скандал с Вечным огнем разразился в Березниках. Две школьницы забросали его снегом. К делу подключался Следственный комитет.
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