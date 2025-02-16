Куйвашев второй раз за год вывезет все правительство в любимый город

Очередное заседание свердловского правительства 20 февраля пройдет в Ирбите — любимом городе губернатора Евгения Куйвашева, куда чиновники уже приезжали в расширенном составе в мае 2024-го. Согласно повестке, которая есть в распоряжении URA.RU, главе региона отчитаются, что удалось сделать за год в рамках масштабной подготовки к празднованию 400-летия Ирбита.
«О ходе выполнения плана основных мероприятий по улучшению показателей социально-экономического развития Ирбита и подготовке к проведению празднования 400-летия основания города» отчитается министр экономики Руслан Садыков. Также с докладом выступит мэр Николай Юдин. После этого начнут рассматривать постановления правительства. Проекты представят министры Сергей Пересторонин (промышленность), Светлана Тренихина (образование), Андрей Злоказов (соцполитика), Анна Кузнецова (агропромышленный комплекс), Андрей Карлов (здравоохранение), Светлана Учайкина (культура), Григорий Сурганов (строительство), а также представители МУГИСО, минЖКХ и министерства внешнеэкономических связей.
Губернатор к Ирбиту проявляет особое внимание — выезжает сюда по несколько раз в год, до 2031 года пообещал выделить на преображение города 19 млрд рублей. Здесь находится много исторических зданий и памятников архитектуры, а также самая большая коллекция гравюр. Как говорит он сам, это «уникальный город». Собеседники из его окружения, предполагают, что Ирбит напоминает Куйвашеву Тобольск, которым он руководил.
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