Получившие убежище в России экс-президент Сирии Башар Асад и бывшие украинские элиты должны оказывать большую помощь и поддержку русским людям. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
«Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности России тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям. Пока ни Асад, ни представители украинской элиты, в этом особо не замечены», — передает слова Кузнецова «Газета.Ru».
После свержения режима Асада в декабре 2024 год последний оказался в Москве, где ему было предоставлено убежище. Что касается украинской элиты, то после событий «Евромайдана» в 2014 году Россия приняла множество высокопоставленных украинских чиновников.
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