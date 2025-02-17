В Госдуме предложили бывшей украинской элите помочь России

Депутат ГД Кузнецов призвал бывшую украинскую элиту больше помогать России
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Бывшая украинская элита могла бы отплатить русским людям большей поддержкой, заявил Кузнецов
Бывшая украинская элита могла бы отплатить русским людям большей поддержкой, заявил Кузнецов Фото:

Получившие убежище в России экс-президент Сирии Башар Асад и бывшие украинские элиты должны оказывать большую помощь и поддержку русским людям. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности России тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям. Пока ни Асад, ни представители украинской элиты, в этом особо не замечены», — передает слова Кузнецова «Газета.Ru». 

После свержения режима Асада в декабре 2024 год последний оказался в Москве, где ему было предоставлено убежище. Что касается украинской элиты, то после событий «Евромайдана» в 2014 году Россия приняла множество высокопоставленных украинских чиновников.

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Получившие убежище в России экс-президент Сирии  Башар Асад и бывшие украинские элиты должны оказывать большую помощь и поддержку русским людям. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов . «Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности России тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям. Пока ни Асад, ни представители украинской элиты, в этом особо не замечены», — передает слова Кузнецова «Газета.Ru».  После свержения режима Асада в декабре 2024 год последний оказался в Москве, где ему было предоставлено убежище. Что касается украинской элиты, то после событий «Евромайдана» в 2014 году Россия приняла множество высокопоставленных украинских чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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