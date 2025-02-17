Бастрыкин запросил доклад о пожилой пермячке, которой отказали в госпитализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину будет доложено о результатах проверки
Александру Бастрыкину будет доложено о результатах проверки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о пожилой женщине из Губахи (Пермский край), которую врачи отказались положить в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам публикации (в СМИ — прим. URA.RU)», — написано в telegram-канале силовиков. Прикамские следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в соцсетях была размещена информация об инциденте. По словам родственницы пенсионерки, женщине в тяжелом состоянии отказали в госпитализации, отправив лечиться на дому. В минздраве региона эти данные опровергают, заявляя — необходимая помощь обратившейся была оказана, в госпитализации не было необходимости.

Ряд губахинских СМИ утверждает — бабушку побил внук. Правнучка пенсионерки в беседе с URA.RU заявила, что достоверно неизвестно, кто нанес побои женщине. Внук отказывается комментировать ситуацию. К разбирательству подключилась прокуратура.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о пожилой женщине из Губахи (Пермский край), которую врачи отказались положить в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам публикации (в СМИ — прим. URA.RU)», — написано в telegram-канале силовиков. Прикамские следователи выясняют обстоятельства случившегося. Ранее в соцсетях была размещена информация об инциденте. По словам родственницы пенсионерки, женщине в тяжелом состоянии отказали в госпитализации, отправив лечиться на дому. В минздраве региона эти данные опровергают, заявляя — необходимая помощь обратившейся была оказана, в госпитализации не было необходимости. Ряд губахинских СМИ утверждает — бабушку побил внук. Правнучка пенсионерки в беседе с URA.RU заявила, что достоверно неизвестно, кто нанес побои женщине. Внук отказывается комментировать ситуацию. К разбирательству подключилась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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