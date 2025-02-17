Бастрыкин запросил доклад о пожилой пермячке, которой отказали в госпитализации

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о пожилой женщине из Губахи (Пермский край), которую врачи отказались положить в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам публикации (в СМИ — прим. URA.RU)», — написано в telegram-канале силовиков. Прикамские следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в соцсетях была размещена информация об инциденте. По словам родственницы пенсионерки, женщине в тяжелом состоянии отказали в госпитализации, отправив лечиться на дому. В минздраве региона эти данные опровергают, заявляя — необходимая помощь обратившейся была оказана, в госпитализации не было необходимости.
Ряд губахинских СМИ утверждает — бабушку побил внук. Правнучка пенсионерки в беседе с URA.RU заявила, что достоверно неизвестно, кто нанес побои женщине. Внук отказывается комментировать ситуацию. К разбирательству подключилась прокуратура.
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